В мае 2022 года Всемирная организация здравоохранения созвала экспертов на чрезвычайную встречу из-за вспышки оспы обезьян, которая стала распространяться в странах Европы. Врачи, которые только справились с Covid-19, встревожены. Что это за болезнь и есть ли риск новой пандемии, читайте в материале РИАМО.

Вирус из Африки

Оспа обезьян — это заболевание, напоминающее натуральную оспу, но протекающее легче. Главным образом от него страдают дети. Смертность составляет от 1 до 10 %, в странах Африки до 22 %.

Первым обезьяньей оспой в 1970 году заразился 9-летний мальчик из Конго. С тех пор в Африке спорадически возникают случаи заболевания — последняя вспышка была зафиксирована в 2017 году в Нигерии.

Инфекция передается воздушно-капельным путем и при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, через биологические жидкости из очагов поражения больного, а также через предметы. Длительность инкубационного периода оспы обезьян составляет от 5 до 21 дня. Заразившиеся жалуются на повышение температуры, боль в мышцах, усталость и озноб. Среди симптомов также характерные высыпания на коже.

Первый случай заражения обезьяньей оспой в Европе был выявлен 7 мая 2022 года — в Великобритании заболел мужчина, недавно вернувшийся из Нигерии. Несколько дней спустя пациентов стало более 20, при этом многие из них не были в Африке и не контактировали между собой. Параллельно стало известно о выявлении зараженных в других европейских странах, в Северной Америке и в Австралии.

По состоянию на конец мая инфекцию выявили в 16 странах, включая Великобританию, Испанию, Португалию, Германию, Израиль, США, Канаду и Австралию. Вирус поразил более 100 человек. Это стало поводом для чрезвычайной встречи экспертов, созванной ВОЗ: распространение заболевания вызывало опасения у ученых.

Экономия на медуслугах: как оформить налоговый вычет за прием у врача и сдачу анализов>>

Незваный гость

Специалисты пока не выяснили, как именно вирус оспы обезьян появился в Европе, где раньше его не было. Это в свою очередь затрудняет прогнозирование дальнейшего распространения инфекции.

«Распространения (оспы обезьян — прим. РИАМО) в странах Европы до сегодняшнего дня известно не было, поэтому то, что происходит сейчас, достаточно необычно. Объяснения пока что нет. Может быть, вирус попал в ту среду, где более вероятна его передача, например, контактным путем. Может быть, его передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека», — рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

В то же время, по данным специалистов, вирус оспы обезьян распространяется медленно, поэтому контролировать его будет существенно проще, чем это было в случае с Covid-19.

Вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина объяснила, что чаще всего заражение обезьяньей оспой происходит от животных, причем разносчиками являются не приматы, а мелкие грызуны, например, белки, обитающие в дождевых лесах Африки.

«Так было в 2003 году, когда вирус зарегистрировали в США: в страну ввезли инфицированных грызунов из Африки в качестве домашних животных, вирус передался луговым собачкам, которые тогда заразили людей на Среднем Западе», — сообщила Демина в беседе с РИАМО.

В результате той вспышки инфекции было зафиксировано 35 подтвержденных, 13 вероятных и 22 подозреваемых случая в шести штатах, однако смертельных исходов отмечено не было.

Что делать, если в аптеке нет нужных лекарств>>

Российский сценарий

В Россию вирус оспы обезьян пока не проник. В Роспотребнадзоре считают вероятность этого низкой из-за приостановки авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания. Несмотря на это, на российских границах в настоящее время усилены меры санитарно-карантинного контроля, чтобы не допустить ввоза инфекции в страну.

По мнению Деминой, в Россию вирус может прийти через привезенных животных (в результате контакта с их кровью, биологическими жидкостями, слизистой) или вместе с путешественниками, вернувшимися без симптомов заболевания из-за инкубационного периода.

«Впрочем, в случае с оспой путь «от человека к человеку» менее эффективен — для заражения нужен длительный контакт», — отметила Демина.

Сотрудники Роспотребнадзора призвали россиян, путешествующих по эндемичным странам, соблюдать меры профилактики: избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами, а также есть только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

Особую бдительность в ведомстве посоветовали проявлять россиянам, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. А после путешествий в эти страны Роспотребнадзор рекомендует внимательно следить за своим здоровьем и при необходимости соблюдать карантин.

Между тем официально карантин для заболевших оспой обезьян пока ввели две страны: Бельгия и Германия. Кроме того, в Испании объявили санитарную тревогу из-за распространения заболевания.

«На прием нужно идти с диктофоном» — врач‑терапевт о том, как правильно болеть>>

Вакцина есть!

По мнению вирусологов, нельзя полностью исключать вероятность того, что оспа обезьян проникнет в Россию. Однако паниковать не стоит: в стране есть вакцина от натуральной оспы, которая эффективна и против обезьяньей. В случае необходимости люди из групп риска будут привиты.

Всеобщую вакцинацию от натуральной оспы, которую также называют черной, остановили около 30 лет назад, когда было объявлено о победе над этим заболеванием.

«В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эту прививку, уже защищены», — пояснил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам Анны Деминой, если обезьянья оспа проникнет в Россию и начнет распространяться среди людей, может быть принято решение об активации производства препарата. Именно вакцинация станет лучшим способом борьбы с заболеванием в случае опасности. Но распоряжение о ее начале должен отдать Минздрав России.

Между тем специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали тест-систему, выявляющую оспу обезьян и другие ортопоксвирусные инфекции. По данным испытаний, эта тест-система успешно распознает опасные для человека вирусы оспы в полученном от животных или людей биоматериале.

В Роспотребнадзоре заявили, что чувствительность обнаружения патогенных для человека ортопоксвирусов в неочищенных культуральных препаратах — не менее 10000 БОЕ/мл. Тест гарантирует успешное обнаружение вирусов и в клиническом материале от инфицированных животных, и в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов.

«Возможность визуального учета результатов, предусмотренная в тест-системе «Вектора», позволяет применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен и не вызывает перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — заключили в ведомстве.

Как переубедить противника вакцинации: советы врачей и психологов>>