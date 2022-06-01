РИАМО - 1 июн. Одновременное обнаружение обезьяньей оспы в нескольких странах мира в мае 2022 года является нетипичным явлением, сообщила РИАМО врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.

Согласно докладу ВОЗ от 29 мая 2022 г., с 13 мая в мире выявлено 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян в 23 странах мира.

«В настоящее время, по данным ВОЗ, общий риск для общественного здравоохранения оценивается как умеренный. Случаи заболевания в основном были зарегистрированы среди мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Предполагают, что вирус мог циркулировать незамеченным и передаваться от человека к человеку в течение нескольких недель и больше», - сказала Ковалева.

Она добавила, что оспа обезьян, в отличие от коронавирусной инфекции, обычно не является высокозаразным заболеванием. Но опасность может возрасти, если вирус распространится среди групп с высоким риском развития тяжелого заболевания – маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

«Первый случай заболевания человека был выявлен у ребенка в Конго в 1970 г. Оспа обезьян встречается в основном в странах Центральной и Западной Африки, где обитают животные, являющиеся переносчиками вируса. В единичных случаях заболевание регистрировалось в других странах у людей, прибывших из эндемичных регионов», - разъяснила врач.

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