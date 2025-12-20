Экс-консультант Трампа прокомментировал идею тоннеля между РФ и Аляской

Пападопулос: Москва и Вашингтон выиграют от проекта тоннеля между РФ и Аляской

Бывший консультант американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что Москва и Вашингтон выиграют от реализации проекта по строительству тоннеля между Россией и Аляской, сообщает РИА Новости .

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что возможно строительство туннеля между РФ и американским штатом. Объект, который пройдет через Берингов пролив, могут возвести менее, чем за 8 лет. Глава Белого дома назвал данную идею интересной.

«Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные», — сказал Пападопулос.

Экс-советник Трампа предположил, что реализация проекта позволит объединить экономики России и США, которые являются крупнейшими в мире. Также строительство тоннеля может поспособствовать развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и сотрудничеству в сфере безопасности между странами.

Пападопулос добавил, что это интересное предложение, от реализации которого Москва и Вашингтон могут выиграть гораздо больше, чем потерять.

