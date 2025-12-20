Более 250 елочных базаров работают в Москве

Свыше 250 елочных базаров открылись на территории столицы. До 31 декабря горожане выбрать подходящее по цвету и размеру новогоднее дерево, сообщается на сайте мэра Москвы.

В текущем году в продаже можно найти ели из Пермского края, Кировской области и Республики Башкортостан, а также сосну и лапник.

Наибольшее количество елочных базаров разместится в ЮЗАО, ЗАО и САО. Предприниматели получают эти места через открытые аукционы. Все площадки, будь то отдельно стоящие шале или конструкции у стационарных объектов, имеют единый внешний вид, хорошо знакомый москвичам. Их площадь варьируется от 9 до 60 кв. м.

Адреса столичных елочных базаров размещены на интерактивной карте на странице zima.mos.ru.

Ранее стало известно, что на городском портале «Узнай Москву» сделали тематическую страницу «Новый год», где представлены интересные маршруты для прогулок зимой, квиз, аудиогиды по каткам в парках, озвученные нейросетью.

