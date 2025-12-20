Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в боксерском поединке, сообщает «Лента.ру» .

Бой состоялся в Майами. Встреча завершилась досрочной победой боксера в шестом раунде. При этом за время поединка Джошуа несколько раз отправлял Пола в нокдаун.

Как пишет Independent, призовой фонд боя был 184 млн долларов. Его поделили поровну и каждый из бойцов заработал по 92 млн долларов.

28-летний блогер потерпел второе поражение в своей боксерской карьере. В активе Пола 12 побед. 36-летний Джошуа выиграл уже 29-й поединок (26-й из которых нокаутом) при четырех поражениях.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Он встречался на ринге с Владимиром Кличко, Александром Поветкиным и Александром Усиком.

Пол стал проводить боксерские поединки в 2020 году. Сначала он встречался с блогером и экс-баскетболистом, но позднее уровень его соперников вырос.

