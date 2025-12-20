Пьяная женщина пнула канистру с керосином и подожгла фаерщика в Петербурге

сегодня в 10:10

Артист получил 50% ожогов во время фаер-шоу в Петербурге

На Большой Морской улице в Санкт-Петербурге пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином в момент, когда артист выступал с горящими факелами, сообщает Baza .

Керосин после падения канистры разлился и мгновенно вспыхнул. Из-а этого загорелась одежда 27-летнего фаерщика, огонь быстро охватил мужчину. Очевидцы пытались помочь ему до приезда врачей.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него ожоги лица, рук, ног и груди — всего обожжено около 50% поверхности тела. Большая часть ожогов поверхностная, но не исключена и необходимость пересадки кожи.

Пациента лечат в реанимации ожогового отделения больницы.

Зрительницу задержали на месте происшествия. Пьяную женщину доставили в отдел полиции.

