Пьяная женщина пнула канистру с керосином и подожгла фаерщика в Петербурге
На Большой Морской улице в Санкт-Петербурге пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином в момент, когда артист выступал с горящими факелами, сообщает Baza.
Керосин после падения канистры разлился и мгновенно вспыхнул. Из-а этого загорелась одежда 27-летнего фаерщика, огонь быстро охватил мужчину. Очевидцы пытались помочь ему до приезда врачей.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него ожоги лица, рук, ног и груди — всего обожжено около 50% поверхности тела. Большая часть ожогов поверхностная, но не исключена и необходимость пересадки кожи.
Пациента лечат в реанимации ожогового отделения больницы.
Зрительницу задержали на месте происшествия. Пьяную женщину доставили в отдел полиции.
