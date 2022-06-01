РИАМО - 1 июн. Важно внимательно относиться к выбору материалов и мебели при капитальном ремонте школ, учитывать мнение учащихся и родителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей осмотрели среднюю образовательную школу в селе Ангелово городского округа Красногорск, где проходит капремонт.

«У нас большая программа (капремонта - ред.) - 328 школ, 52 из них будут готовы к 1 сентября. Это требует мобилизации и наших глав, и строителей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что очень важно, какие будут материалы использовать, какие краски, какую мебель.

«Как известно, дьявол в мелочах. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие, - и педагогов, и родителей. <...> Уверен, что наши строители справятся», - заключил Воробьев.

В президентскую программу капремонта вошли 328 подмосковных школ на 5 лет, из них в 101 – в сельских поселениях, многие из них - по наказам жителей. В 2022 году планируют привести в порядок 62 школы в 42 городских округах. Ремонт завершат к 1 сентября 2022 г.

На ремонт 62 школ предусмотрено 7,2 миллиарда рублей.

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