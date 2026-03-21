Россиянки стали активно вкалывать себе в лицо сперму лосося в погоне за красотой

Россиянки в погоне за красотой стали активно вкалывать себе в лицо сперму лосося. При этом некоторые предствительницы прекрасного пола даже используют нелицензированные препараты, сообщает 112 .

Препарат содержит семенники лососевых рыб, а процедуру называют биоревитализацией с использованием полинуклеотидов. Косметологи утверждают, что этот тренд восстанавливает кожу и даже омолаживает ее.

Петербургский косметолог Вита, сделав себе «укол красоты», хотела добиться именно такого эффекта. Она использовала незарегистрированный препарат, после которого у нее начались осложнения.

По словам Виты, у нее нет склонности к аллергии, поэтому она предполагает, что причиной реакции могли стать компоненты лекарства. Вита сделала укол в феврале, но папулы до сих пор не рассосались. Девушка сама проводит подобные процедуры своим пациенткам, но использует только лицензированные препараты. Стоимость процедуры составляет 12–17 тыс. рублей.

К этим косметологическим процедурам прибегают многие знаменитости. В прошлом году, например, Ксения Бородина заявляла о своем намерении «вновь использовать сперму лосося». Амбассадором уколов можно назвать Алену Водонаеву, которая часто делает себе процедуру. Кроме того, омолодится таким образом пытаются голливудские дивы: Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян.

