В Испании выставили на аукцион украденные из России исторические документы
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
В Испании выставили на аукцион архивные документы. Эксперты предполагают, что исторические документы украдены из России, сообщает Baza.
Испанский аукционный дом IAA Europe S.L. представил на своем сайте ряд ценных документов, принадлежавших российским императорам, писателям, чиновникам и советским военачальникам.
Среди выставленных лотов особое внимание привлекает указ Екатерины I, начальная цена которого составляет 16 тыс. евро. Также на продажу выставлены указы Петра II и Петра III, оцененные в 10 и 6 тыс. евро соответственно.
Указы Екатерины II, Александра II и декрет Александра III оцениваются примерно в 2 тыс. евро. Письмо писателя Александра Куприна оценили в 800 евро, обрывок приказа, подписанный Климом Ворошиловым, — в 200 евро, а письмо военачальника Алексея Орлова — в 150 евро.
Один из архивистов рассказал, что некоторые документы точно могли быть украдены. Если указы, в теории, могли рассылаться в нескольких экземплярах, то письма — нет. На сайте аукциона источник происхождения лотов не указан.
