В Испании выставили на аукцион украденные из России исторические документы

В Испании выставили на аукцион архивные документы. Эксперты предполагают, что исторические документы украдены из России, сообщает Baza .

Испанский аукционный дом IAA Europe S.L. представил на своем сайте ряд ценных документов, принадлежавших российским императорам, писателям, чиновникам и советским военачальникам.

Среди выставленных лотов особое внимание привлекает указ Екатерины I, начальная цена которого составляет 16 тыс. евро. Также на продажу выставлены указы Петра II и Петра III, оцененные в 10 и 6 тыс. евро соответственно.

Указы Екатерины II, Александра II и декрет Александра III оцениваются примерно в 2 тыс. евро. Письмо писателя Александра Куприна оценили в 800 евро, обрывок приказа, подписанный Климом Ворошиловым, — в 200 евро, а письмо военачальника Алексея Орлова — в 150 евро.

Один из архивистов рассказал, что некоторые документы точно могли быть украдены. Если указы, в теории, могли рассылаться в нескольких экземплярах, то письма — нет. На сайте аукциона источник происхождения лотов не указан.

