США пообещали беспрецедентный ответ на вооруженных захват Харка

Собеседник агентства заявил, что если США воплотят угрозы военного вмешательства на Харк, то столкнутся с ответными действиями, которые будут не иметь прецедента по сравнению с «сюрпризами» последних 21 дня.

Источник также отметил, что одним из вариантов реакции Ирана и его союзников может стать создание небезопасной обстановки в других морских районах, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе и в Красном море.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс высказал мнение, что США способны провести высадку на остров Харк, но последствия этого шага могут быть непредсказуемыми для американских вооруженных сил.

Харк — иранский остров в Персидском заливе, расположенный на расстоянии 25 километров от побережья Ирана и на расстоянии 57 километров от города Бушир. Он является крупнейшим в мире морским терминалом для сырой нефти и главным морским терминалом для иранской нефти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.