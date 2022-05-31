РИАМО - 31 мая. Более 140 школ планируют построить на территории Подмосковья в течение 5 лет. Все учебные заведения возводятся по самым современным стандартам, заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы строим больше всех школ в стране. За последние 8 лет уже построили 178 новых школ. Еще 143 школы мы построим в ближайшие пять лет», – сказала Каклюгина.

Она отметила, что ежегодно число школьников в регионе растет на 40 тысяч. В этом году в школу 1 сентября пойдут более миллиона детей.

«Мы открыли 31 школу в 2020-м, 36 школ – в 2021 году», – уточнила Каклюгина.

По ее словам, все школы региона строятся с учетом комфорта школьников и учителей, также там используются современные стандарты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник дали одновременный старт строительству 20 школ в Подмосковье. Закладка первого камня прошла в Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма.

Строительство по федеральному проекту «Современная школа» также начнется в городских округах Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Истра, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Щелково.

Ранее Воробьев сообщал, что учебные учреждения должны строиться в Подмосковье быстро и качественно.

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