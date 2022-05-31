РИАМО - 31 мая. Учебные учреждения должны строиться в Подмосковье быстро и качественно, с соблюдением всех сроков, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник дали одновременный старт строительству 20 школ в Подмосковье. Закладка первого камня прошла в Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма, где построят комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. мест и детсад на 200 мест.

«Строительство новых школ – это очень важно. Нужно очень ответственно к этому относиться. Строители <...> не должны подвести», – сказал Воробьев.

Он отметил, что необходимо соблюдать все сроки строительства объектов, при этом нельзя терять в качестве работ.

«Мы прекрасно понимаем, Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), и перед федеральным проектом, и перед правительством свою ответственность. Очень постараемся все сделать максимально качественно и оперативно», – заключил губернатор.

Строительство по федеральному проекту «Современная школа» также начнется в городских округах Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Истра, Лобня, Одинцовский, Пушкинский, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Щелково.

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