Жительница Петербурга покрылась сыпью и ослепла после приема антидепрессантов

В Петербурге 25-летняя девушка покрылась сыпью и ослепла после приема препарата, назначенного ей как антидепрессант, сообщает Baza .

Дарья рассказала, что 4 года назад психотерапевт назначил ей ламотриджин для лечения депрессии, и она строго следовала рекомендациям. Сначала состояние петербурженки улучшилось, но спустя пару недель ситуация резко ухудшилась: на теле появилась сильная сыпь, а температура поднялась почти до 40 градусов.

Дарью госпитализировали, но медики долго не могли определить, что вызвало такие симптомы. После выписки ей порекомендовали пройти обследование у нескольких специалистов. Однако к тому времени, когда диагностировали синдром Стивенса-Джонсона, было уже слишком поздно — последствия острой аллергической реакции оказались необратимыми.

У девушки I группа инвалидности, и уже четыре года она борется с последствиями заболевания. Больше всего пострадали глаза: слезные железы атрофировались, слеза перестала вырабатываться. Дарья перенесла 4 операции по пересадке роговицы, но зрение продолжает ухудшаться. Развившаяся катаракта пока не подлежит хирургическому вмешательству из-за повышенного риска осложнений.

Девушка уверена, что причиной болезни стал ламотриджин. При этом, по ее словам, изначально его представляли как «антидепрессант», хотя на деле это нормотимик — психотропный препарат для стабилизации настроения. Сейчас Дарья собрала сообщество пострадавших от препарата — за последний год к нему присоединились около 30 человек.

