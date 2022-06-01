РИАМО - 31 мая. Культурно-массовые мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения императора Петра I, пройдут в Дубне с 8 по 30 июня, а некоторые продлятся и до конца текущего года, сообщили РИАМО в городском отделе культуры Дубны.

В Дубненской городской библиотеке семейного чтения в отделе на Черной речке для детей 8 июня подготовили мероприятие в формате игра-путешествие «Корабельные пути». Начало в 11 часов.

В центральном отделе Дубненской городской библиотеки семейного чтения 9 июня запланировали культурный познавательный час «Как Петр I прорубил окно в Европу». Гостей ждут игры, конкурсы и мастер-класс. Начало в 11 часов.

10 июня организаторы из муниципальной библиотеки Левобережья подготовили квест «Царь всея Руси» в городском сквере Ветеранов. Гостей также ждет мастер-класс по изготовлению открытки «Флаг российский». Мероприятие стартует в 13 часов.

В парке семейного отдыха на пр-те Боголюбова 12 июня запланирована концертная программа «Мы – благодарные потомки великих дел Великого Петра!». Гостей ждут к 12 часам.

В рамках концертных мероприятий в парке семейного отдыха с 12:30 Дубненская городская библиотека семейного чтения представит развлекательно-познавательную программу «Моя Россия». Гостей ждут акции, мастер-класс по изготовлению корабля-парусника, детские викторины, книжная выставка и многое другое.

Также 12 июня в ДК «Октябрь» организуют выставку детских работ учащихся детской школы искусств «Вдохновение».

В конце июня – начале июля в музее Дубны на пр-те Боголюбова пройдет тематическая научно-практическая конференция и презентация книги «Дубненская верфь Петра Великого». Кроме того, до конца октября запланирована одноименная экскурсионная программа «Дубненская верфь Петра Великого»: Ратминская стрелка и посещение музейной тематической выставки.

30 июня в дворце культуры «Октябрь» пройдет музыкально-театральный спектакль «Легенды дубненской верфи». Зрителям расскажут историю о возникновении судостроительной верфи на месте слияния рек Волга и Дубна по приказу Петра I, о строительстве грузовых судов – тьялок – по голландскому образцу. Вся постановка основана на исторических документах.

До конца года в музее Дубны будет работать тематическая передвижная выставка «Гангутская виктория. Первая морская победа Российского флота». Это совместный проект с центральным военно-морским музеем Минобороны РФ. Всего формат школьного туризма опробуют 18 регионов страны, в путешествия отправятся 100 тыс. школьников.

В России 6 июня 2022 года будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего первым Императором Всероссийским.

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