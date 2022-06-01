РИАМО - 1 июн. В столице в рамках строящегося транспортно-пересадочного узла «Нижегородская» возведут центр обслуживания пассажиров. Необходимое разрешение уже получено от Мосгосстройнадзора, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
ТПУ строят на пересечении Рязанского проспекта и Нижегородской улицы.
Здание комплекса планируют соединить с той частью ТПУ на станции метро «Рязанская», которую ранее уже ввели в эксплуатацию.
«Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи. Связь между этажами будет обеспечиваться с помощью эскалаторов и лифтов», – уточнил Бочкарев.
После старта работ будет сформирован график проверок Мосгосстройнадзора.
«К ним привлекут специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», – рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.
Центр будет представлять собой 3-этажное здание площадью 14,5 тыс. кв. м с подземным уровнем, где разместят супермаркеты, кафе, магазины и многое другое.
Здание будет оборудовано для маломобильных граждан, перед ним благоустроят пешеходную площадь.
Исполнительный директор АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев пояснил, что основной акцент концепции ТПУ – скорость пересадки и комфорт.
«И хотя ТПУ еще развивается, предстоит завершение работ второго и третьего этапов, мы уже видим основной результат: удобная и быстрая пересадка с одного транспорта на другой, места для отдыха, благоустроенная территория», - сказал Суниев.
Финальным этапом проекта станет строительство офисного здания вблизи ТПУ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Нижегородская» станет одним из пяти крупнейших ТПУ Европы.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии