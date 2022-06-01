РИАМО - 1 июн. В столице в рамках строящегося транспортно-пересадочного узла «Нижегородская» возведут центр обслуживания пассажиров. Необходимое разрешение уже получено от Мосгосстройнадзора, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

ТПУ строят на пересечении Рязанского проспекта и Нижегородской улицы.

«Пересадочный узел задуман как полноценное общественное пространство с магазинами, парковками, ландшафтным парком и иными объектами инфраструктуры. Строительство каждого этапа ведется без ущерба для работы городского транспорта и пассажиров», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание комплекса планируют соединить с той частью ТПУ на станции метро «Рязанская», которую ранее уже ввели в эксплуатацию.

«Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи. Связь между этажами будет обеспечиваться с помощью эскалаторов и лифтов», – уточнил Бочкарев.

После старта работ будет сформирован график проверок Мосгосстройнадзора.

«К ним привлекут специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», – рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Центр будет представлять собой 3-этажное здание площадью 14,5 тыс. кв. м с подземным уровнем, где разместят супермаркеты, кафе, магазины и многое другое.

«Здание оборудуют современной системой противопожарной безопасности и оповещения при чрезвычайных ситуациях, а также средствами видеоконтроля», – подчеркнул Войстратенко.

Здание будет оборудовано для маломобильных граждан, перед ним благоустроят пешеходную площадь.

Исполнительный директор АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев пояснил, что основной акцент концепции ТПУ – скорость пересадки и комфорт.

«И хотя ТПУ еще развивается, предстоит завершение работ второго и третьего этапов, мы уже видим основной результат: удобная и быстрая пересадка с одного транспорта на другой, места для отдыха, благоустроенная территория», - сказал Суниев.

Финальным этапом проекта станет строительство офисного здания вблизи ТПУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Нижегородская» станет одним из пяти крупнейших ТПУ Европы.

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