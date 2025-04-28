В округе Пушкинский прошли пробные запуски фонтанов

В округе Пушкинский ведется активная подготовка фонтанов к летнему сезону. В плановые работы входит техническое обслуживание, замена необходимых деталей и промывка чаш. Работники коммунальных служб проверили подающие воду насосы, оценили состояние форсунок и провели пробные запуски фонтанов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из точек притяжения на предстоящих праздниках станет фонтан в сквере возле мемориального комплекса «Скорбящая мать», рядом с которым пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Стартует второй полноценный сезон для «сухого» плоскостного фонтана на Советской площади возле ТЦ «Победа». Его включения особенно ждут дети. Они не только наблюдают за бьющими из-под земли струями, но и устраивают гонки, пытаясь пробежать между потоками воды и не намокнуть. Вечерами Фонтан оборудовали при благоустройстве общественного пространства в 2023 году.

«Я очень жду, когда фонтан заработает. Во-первых, ребенок очень радуется, тут всегда шумно от детского смеха, а во-вторых, вечером очень красиво будет, когда подсветка загорится. Только бы еще потеплее стало, чтобы от брызг был освежающий эффект и не пришлось бежать ботинки малышу сушить», — сказала жительница Пушкино Мария.

Еще один необычный объект находится в Ивантеевке. Оригинальный фонтан с воздушно-паровым облаком украшает Первомайскую площадь вблизи ДК «Юбилейный». Общественное пространство благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в округе насчитывается 10 фонтанов. Единый запуск назначен на 30 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.