Задержаны высокопоставленные полицейские УМВД Подольска

В подмосковном Подольске организована служебная проверка в отношении ряда сотрудников полиции, заподозренных в противоправной деятельности. Если вину полицейских докажут, их ждет увольнение из органов и привлечение к ответственности по закону, заявили в пресс-службе главка МВД России по Московской области.

Baza утверждает, что попавшие под подозрение полицейские проходят по делу о взятке и уже задержаны. По данным канала, правоохранители задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе, начальника Дубровицкого пункта полиции, замначальника подольского следственного управления, главу городского отдела уголовного розыска и начальника одного из отделений отдела УгРо.

Прочие подробности ситуации выясняются.

Ранее за получение особо крупных взяток осудили экс-замначальника Генштаба — бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима и лишили воинского звания.