Политолог рассказал, почему США не выйдут из переговоров по украинскому конфликту

Политолог: США не выйдут из переговоров по Украине по ряду причин

Если раньше США предлагали неприемлемые для России условия урегулирования конфликта, такие как уступки наших исторических территорий врагу, то сейчас они как минимум берут в расчет цели СВО, поставленные Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря приходу Дональда Трампа к власти и превосходству на поле боя российской армии над украинской. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Так как Трамп — прежде всего предприниматель, а уже потом политик, рассмотрим его высказывание с точки зрения потенциальной выгоды от выхода из конфликта.

«Во-первых, ключевой выгодой для США, конечно, является экономия ресурсов. Штаты могут перенаправить „высвободившиеся деньги“ на развитие ВПК, палестино-израильский конфликт и конкуренцию с Китаем, который, согласно документам Госдепартамента и Пентагона, является ключевым геополитическим соперником США», — сказал эксперт.

Во-вторых, выход из конфликта перечеркивает угрозу прямой войны США с Россией, что могло бы повлечь необходимость увеличить расходы на оборону со стороны Штатов.

С другой стороны, выход Америки из конфликта может нанести удар по репутации США на международной арене: влияние России в мире возрастет, а рейтинг Трампа может существенно снизиться.

«Напомню, что один из основных тезисов предвыборной кампании Трампа — это отказ от военной поддержки Украины и завершение конфликта „за 24 часа“. Если ни по одному из этих направлений не будет прогресса, на гипотетических шансах политика избраться еще на один срок (в случае, если соответствующие поправки будут внесены в конституцию) будет поставлен крест», — добавил политолог.

По его словам, США ищут пути снижения вовлеченности в российско-украинский конфликт с минимальными репутационными потерями.

«Но, я полагаю, что сценарий, при котором Штаты уйдут из Украины насовсем, крайне маловероятен», — отметил Кузменкин.