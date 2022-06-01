РИАМО - 1 июн. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрила разработку проекта планировки территории бывшего бетонного завода в районе Медведково и внесла изменения в правила землепользования. Там появится ЖК и социальные объекты, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новые объекты будут располагаться по адресам: улица Вилюйская, владение 3 и улица Чермянская, владение 5. На втором участке площадью 4,88 га разместят жилую застройку общей площадью 122 055 квадратных метров, из них 85 438 «квадратов» жилья.

«На участке, который расположен на Чермянской улице, будет построен детский сад на 100 мест. На втором участке на Вилюйской улице соцобъекты должны быть возведены в соответствии с нормативами, точные параметры появятся после утверждения проекта планировки территории», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас на земле размещены производственные здания (более 10 тыс. «квадратов»). Застройщиком станет MR Group.

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