Welt: политики евростран испугались слов Путина о «подсвинках»
Резкая реакция российского лидера Владимира Путина на высказывания политиков Евросоюза вызвала опасения у некоторых представителей организации, сообщает сообщает Газета.ru.
Как рассказал немецкий телеканал Welt, многие европолитики испугались ответа президента РФ. Ведущая призвала чиновников и политиков быть сдержаннее в угрозах в адрес России, особенно эта просьба касается главы евродипломатии.
17 декабря Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в западных странах жителям «вбивают в голову страхи» по поводу неминуемости столкновения с РФ, также он назвал европолитиков «подсвинками».
В газете The Guardian (Великобритания) слова российского лидера о «подсвинках» перевели на английский язык как «маленькие хрюшки».
