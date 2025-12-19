Welt: политики евростран испугались слов Путина о «подсвинках»

Как рассказал немецкий телеканал Welt, многие европолитики испугались ответа президента РФ. Ведущая призвала чиновников и политиков быть сдержаннее в угрозах в адрес России, особенно эта просьба касается главы евродипломатии.

17 декабря Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в западных странах жителям «вбивают в голову страхи» по поводу неминуемости столкновения с РФ, также он назвал европолитиков «подсвинками».

В газете The Guardian (Великобритания) слова российского лидера о «подсвинках» перевели на английский язык как «маленькие хрюшки».

