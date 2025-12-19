Автозаправка сгорела на Ленинградском шоссе в Клину

Этой ночью произошел пожар на территории АЗС на 84 км Ленинградского шоссе в округе Клин, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 00:46 в пятницу. Там загорелись бензовоз, разлитое топливо, двухэтажное кафе и пристройка, два металлических контейнера, три легковых машины, здание шиномонтажа и покрышки.

Огонь распространился на общую площадь 689 кв. м.

В 01:45 пожар локализовали на площади 289 кв. м, в 03:02 потушили открытое горение, в 05:10 ликвидировали последствия ЧП. В результате возгорания пострадавших нет.

За минувшие сутки пожарные 23 раза выезжали на тушение возгораний, они эвакуировали двух человек.

