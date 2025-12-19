Стоматолог предупредил, чем опасно удаление зуба без последующего протезирования

Удаление зуба — это серьезное вмешательство, после которого в организме запускается цепочка адаптивных изменений. При этом важно понимать, что отказ или затягивание с имплантацией может привести к ряду нежелательных последствий — от атрофии костной ткани до изменений внешности, сообщил РИАМО стоматолог-ортопед «СМ-Стоматология», к. м. н. Павел Колесов.

Как объяснил врач, в зоне отсутствующего зуба кость перестает получать привычную нагрузку при жевании. Организм воспринимает это как сигнал, что ткань больше не нужна, и начинает ее рассасывать — так развивается атрофия. В первые 6–12 месяцев объем костной ткани может уменьшиться на 20–40%.

Кроме того, перераспределяется жевательная нагрузка, соседние зубы вынуждены выполнять дополнительную работу, что ускоряет их износ. Пациент может отмечать дискомфорт при пережевывании твердой пищи, а также легкое смещение соседних зубов в сторону дефекта.

Если говорить о периоде в 1–2 года после удаления зуба и невыполненной имплантации, то промежутки между зубами увеличиваются: рядом стоящие зубы наклоняются в сторону отсутствующего, а зуб-антагонист начинает «выдвигаться» в пустое пространство. Эти изменения становятся заметны визуально и могут приводить к нарушениям прикуса.

Через 3–5 лет последствия могут быть уже куда более серьезными. Формируются выраженные деформации зубного ряда: значительное уменьшение высоты альвеолярного гребня; асимметрия зубных дуг; изменение формы нижней трети лица — западание губ и щек, появление морщин вокруг рта. На этом этапе восстановление часто требует более сложных вмешательств: костной пластики, ортодонтической подготовки или комбинированного лечения.

При этом стоматолог обратил внимание, что отсутствие зуба провоцирует проблемы не только в полости рта, но и в организме в целом. Нарушение жевания приводит к дополнительной нагрузке на органы пищеварения и может быть связано с: риском гастрита, колита, дисбактериоза; ухудшением усвоения витаминов и микроэлементов.

«Страдает и височно-нижнечелюстной сустав: измененная траектория движения челюсти вызывает щелчки, хруст, боли в области висков, шеи и плечевого пояса. Отсутствие зуба повышает риск заболеваний пародонта — смещенные зубы труднее очищаются, что способствует накоплению налета, воспалению десен и прогрессированию пародонтита», — добавил Колесов.

Ухудшается и качество жизни: человек может стесняться улыбки, ограничивает себя в пище (особенно в твердых продуктах), иногда меняется дикция — особенно при потере передних зубов.

«Каждый месяц без замещения усиливает нарушения. А через 3–5 лет восстановление может стать существенно более сложным и затратным. Имплантация остается наиболее физиологичным и долгосрочным способом восстановления, поскольку именно она позволяет сохранить кость и предотвратить смещение зубов. Если по каким-то причинам имплантация в ближайшие месяцы невозможна, существуют временные альтернативы: съемные протезы — быстрый, но менее физиологичный вариант, поскольку нагрузка передается преимущественно на десну; мостовидные протезы — требуют обточки соседних зубов и часто депульпирования опорных единиц. Главное — не откладывать», — подчеркнул стоматолог-ортопед.

