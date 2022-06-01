РИАМО - 1 июн. Со среды приобрести годовой абонемент на проезд в транспорте по карте «Тройка» можно выгоднее. При оплате картой платежной системы «Мир» вернется кешбэк в 10%, сообщается на сайте мэра Москвы.

В течение 5 рабочих дней на карту вернется 1950 или 2445 рублей.

«Это предложение действует до конца года. Благодаря развитию современной билетной системы мы вместе с партнерами можем запускать больше таких акций, которые делают городской транспорт Москвы популярнее», - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для участия в новой акции нужно зарегистрировать карту «Мир» на сайте партнера или в программе лояльности. Кешбэк вернется при оплате абонемента в кассе, автомате или приложении «Метро Москвы».

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Как получить кешбэк за оплату проезда в транспорте в Москве>>