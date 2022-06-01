РИАМО - 1 июн. Со среды в столице меняются правила возврата транспортных карт «Тройка» в кассы. Горожан, которые не пользуются своими картами, призвали сдать их, чтобы сделать потребление пластика более разумным, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

За все время в Москве продали свыше 40 млн карт «Тройка». Каждый месяц продается почти 390 тыс. штук. Но многие карты не используют. Если их сейчас вернуть в кассы, то потребление пластика станет более разумным.

«Если у вас лежат «Тройки» и они вам не нужны — верните их в метро и получите залоговую стоимость», - отметили в Дептрансе.

Раньше не было четкого срока возврата старых карт. Теперь срока возврата – 5 лет. Сдать старые карты можно в любую кассу метро. Вернется залоговая стоимость – 50 рублей. Сделать это нужно с 1 июня по 1 сентября 2022 года. После 1 сентября «Тройки» старше 5 лет сдать не получится, но они продолжат работать.

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