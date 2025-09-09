В США мать растерзанного аллигатором мальчика арестовали за убийство

Полиция Луизианы предъявила обвинения 34-летней Хильде Васкес после трагического инцидента с ее 12-летним сыном, которого растерзал аллигатор. Женщина была задержана 7 сентября по подозрению в непредумышленном убийстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на People.

Тело мальчика обнаружили с помощью тепловизионного дрона в водоеме недалеко от семейного дома. Ребенок имел нейроразвитийное расстройство и не владел английским языком.

Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало сочетание характерных для нападения аллигатора травм и утопления.

Последний раз мальчика видели одетым только в подгузник для взрослых, что вызвало дополнительные вопросы к матери о надлежащем уходе за ребенком с особыми потребностями.

Стоит отметить, что женщину не впервые обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Ранее, в 2013 году, ее трехмесячный сын попал в больницу с серьезными травмами: повреждением головного мозга, сломанными ногами и поврежденным легким. Васкес тогда утверждала, что не имеет представления о происхождении травм. Социальные службы временно изъяли мальчика из семьи, но впоследствии вернули матери.

