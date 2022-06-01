РИАМО - 1 июн. В первый день лета в столице и Подмосковье ожидается теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Воздух в столице днем прогреется до плюс 21-23 градусов, по области – до плюс 19-24 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня остановится на отметке в 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Температура воздуха и уровень кислорода будут оставаться в пределах нормы. Такая погода комфортна для большинства людей и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций.

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