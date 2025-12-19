Облачно и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Общество

В Подмосковье и Москве в пятницу будет облачная погода, температура прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщается на  сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе ожидается преимущественно без осадков, местами гололедица.

Скорость ветра западной четверти не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до минус 2 — 0 градусов, днем 20 декабря прогнозируется от 0 до плюс 2. Пройдут небольшие осадки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.