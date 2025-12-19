Облачно и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и Москве в пятницу будет облачная погода, температура прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.