РИАМО - 1 июн. Со среды в России на 10% проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщается на сайте Госдумы.

1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Новое повышение прожиточного минимума позволит увеличить выплаты и пособия, которые устанавливаются с учетом размера прожиточного минимума.

На индексацию из федерального бюджета направлено 509,7 млрд рублей, 472,4 млрд рублей из них пойдут на индексацию пенсий.

В Москве с 1 июня минимальная зарплата повышается до 23 508 рублей в месяц. Величина прожиточного минимума на душу населения вырастает до 20 585 рублей, для трудоспособного – 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей - 17 791 рубля.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума направлено на поддержку реальных доходов населения на стабильном уровне, отвечающем макроэкономической конъюнктуре. Это также увеличит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, которая ускорилась в марте из-за внешних неблагоприятных условий для экономики.

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