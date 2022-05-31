РИАМО - 31 мая. Увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума направлено на поддержку реальных доходов населения на стабильном уровне, отвечающем макроэкономической конъюнктуре, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 1 июня в столице минимальная зарплата будет составлять 23 508 рублей в месяц. Ее повысили на 10%. Также на 10% вырастет величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 1 июня 2022 года минимальный размер заработной платы в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше МРОТ, действовавшего с 1 января (21 371 рубль). Одновременно с этим увеличена и величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит в расчете на душу населения 20 585 рублей, для трудоспособного населения – 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей – 17 791 рубль», – сказал Ефимов.

Он добавил, что индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума увеличит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, которая ускорилась в марте из-за внешних условий и неблагоприятных условий для экономики.

Ефимов подчеркнул, что помощь будет оказана в первую очередь наиболее уязвимым категориям жителей.

Заммэра отметил, что с точки зрения экономики в целом индексация обеспечит стабилизацию ситуации за счет поддержки потребительского спроса. Вырастет оборот услуг и торговли в Москве. Косвенно эти меры поддержки повлияют и на бизнес, так как средства, которые будут направлены в экономику, пойдут на приобретение услуг и товаров, а это увеличит оборот организаций, позволит им сохранить прибыль.

Член совета столичной «Деловой России» Юлия Школенко отметила, что поддержка спроса за счет повышения минимальной оплаты труда является важным фактором, который работает на сохранение стабильности экономики столицы. Она назвала это примером социально значимого и продуманного решения властей Москвы.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая добавила, что индексация очень важна для обычного горожанина, а еще есть ситуация с «серыми» зарплатами, когда работодатель официально платит только минимальную зарплату, а остальное дает в конверте. Работник должен понимать, что получать «серую» зарплату ему невыгодно, так как он не сможет взять кредит, декретные выплаты будут минимальными, как и пенсия. Это также является обманом государства.

Она отметила, что при повышении МРОТ не только увеличиваются зарплаты, но и повышаются пенсии.

Буцкая добавила, что повышение прожиточного минимума также является хорошей новостью для получателей выплат и льгот. Например, семьи, которые ранее не могли получать пособия по той причине, что их суммарный доход совсем немного превышал действовавший ранее показатель, теперь смогут полноценно пользоваться льготами.

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