Нож заметили одноклассники: вооруженную ученицу задержали в школе Воронежа

В Воронеже задержали ученицу, пришедшую в школу с ножом

Из одной из воронежских в полицию забрали ученицу, которая пришла на уроки с ножом, пострадавших нет, сообщают «Новости Воронежа» .

Инцидент произошел 15 января. Девочка пришла в школу с ножом. Об оружии одноклассники рассказали классному руководителю, пишут в соцсетях очевидцы. Педагог сразу сообщила об этом администрации школы, а затем информацию передали в полицию. Руководство учебного учреждения оперативно отреагировало на возникшую ситуацию.

Информацию о произошедшем подтвердили в городской мэрии. По факту инцидента начата проверка.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в школе Адыгеи. У подозреваемого в подготовке теракта нашли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, а еще два тактических ножа и флаг террористической организации.

