Гнался с винтовкой: живодер в Приморье застрелил собаку, чтобы ей поужинать

сегодня в 11:37

Живодер в Приморье застрелил собаку и собирался ее съесть

В Приморье на камеры видеонаблюдения попало преступление. Мужчина на автомобиле с винтовкой гнался за собакой, а потом застрелил ее, забрав с собой безжизненное тело животного, сообщает «112» .

На Казачьей улице в Уссурийске водитель Nissan Note устроил погоню за собакой. Затем мужчина достал винтовку и застрелил ее, а труп вывез.

Момент преступления попал на камеру, правоохранители быстро обнаружили живодера. Мужчина признался, что планировал съесть собачье мясо на ужин.

У гражданина изъяли огнестрельное оружие и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трех лет заключения.

Ранее в Санкт-Петербурге неравнодушные жители пожаловались на мужчину, который запер породистых собак в фурах. От некоторых машин исходил трупный запах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.