Щенки скулят и воют: живодер запер породистых собак в фурах в Петербурге

В Санкт-Петербурге неравнодушные жители пожаловались на мужчину, который запер породистых собак в фурах. От некоторых машин исходит трупный запах, сообщает РЕН ТВ .

Очевидцы услышали жуткий вой, который доносился от одной из фур. Они вызвали на место полицейских. Те вскрыли автомобиль и нашли внутри две австралийские пастушьи собаки. Пушистые были заперты среди гор мусора.

По словам местных жителей, фура принадлежит бородатому, неухоженному мужчине возрастом около 45 лет. Его не раз замечали при выгуле собак.

Предварительно, у мужчины есть четыре фуры с запертыми животными. Очевидцы уже замечают трупный запах, который исходит от машин. Фуры стоят на месте более полугода. Раньше в одной из них скулили щенки. Теперь оттуда раздается лай лишь одной собаки.

Ранее полиция задержала мужчину, залившего в рот лошадям кислоту в Волжском. Он является владельцем соседней конюшни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.