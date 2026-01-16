Эксперт Марышев: соглашение об экспорте электричества в КНР нерационально для РФ

Китай полностью прекратил закупать электроэнергию из России с начала 2026 года. Каковы причины и последствия этого шага для обеих сторон, РИАМО пояснил директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Об остановке экспорта электроэнергии из России в Китай ранее сообщил «Коммерсант».

Для китайского рынка российский импорт является совершенно минорной историей: энергетическая система северных провинций, куда поставляется дальневосточный продукт, останется профицитной даже с учетом приостановки соглашения, говорит Марышев. Поэтому ожидать возобновления поставок в условиях обновленной ценовой реальности не следует. Поскольку приостановка поставок не является поводом для досрочного расторжения соглашения — его инспирация обозначена 2037 годом — переговоры в части тарифного образования будут продолжены, считает эксперт.

«Для единственного поставщика российской электроэнергии в Китай, „Русгидро“, приостановка соглашения не выглядит критичной. Поскольку внутренние цены на электроэнергию растут, а динамика энергопотребления в регионах Дальнего Востока положительная, больших объемов выпадающей прибыли не будет. При текущей рыночной конъюнктуре и наращивании промышленного потенциала регион рискует остаться в категории энергодефицитного. Поэтому крупная генерация „Русгидро“ без потребителя не останется», — комментирует ситуацию эксперт.

Таким образом, соглашение о поставках электроэнергии в Китай по ценам ниже внутренних российских по всем показателям нерационально для российской стороны, подчеркивает он. Следовательно переговорная ситуация выглядит непросто. Велика вероятность длительной приостановки поставок, которая в целом устраивает всех участников соглашения, резюмирует Марышев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.