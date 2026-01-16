Удар по печени: чем опасно резкое голодание после праздников

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова объяснила, что резкое ограничение питания после праздничного переедания может привести к серьезным нарушениям в работе печени и пищеварительной системы.

Переедание в праздничные дни сопровождается не только избытком калорий, но и нарушением баланса соли, жиров и гормонов в организме. Врач отметила, что резкий переход от обильного питания к голоданию становится стрессом для пищеварительной системы и может вызвать гормональные и метаболические сбои.

«Голодание после переедания — это стресс-сигнал для пищеварительной системы. Мы меняем условия на кардинально противоположные, и это создает дизрегуляцию и гормональную, и метаболическую, и гастроинтестинальную. Поэтому резкое голодание после застолья на самом деле опасно, и опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны — это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может проявляться тяжесть в правом подреберье», — предупредила Разаренова в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнула, что при резком голодании вес снижается в основном за счет потери мышечной массы, а не жира, что негативно влияет на здоровье и снижает уровень энергии. Кроме того, такие методы могут привести к психологическим проблемам.

«Такие жесткие стратегии, которые граничат с голодом, повышают тревожность. И это как раз тот фактор, который приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения», — пояснила Разаренова.

По словам специалиста, ощущение легкости после голодания связано с потерей воды и натрия, а не с восстановлением обмена веществ. Через 1-2 дня после резкого ограничения питания часто появляются слабость, раздражительность и новый приступ переедания.

