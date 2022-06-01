РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Юные жители подмосковного Красногорска смогут поиграть в игры, популярные во времена их бабушек и дедушек, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Красногорский филиал Музея Победы приглашает на праздничную программу «Пусть всегда будет солнце» в День защиты детей, начало в 10:00. В среду ребят ждут экскурсии, игры, мастер-классы и караоке. В честь праздника многодетные семьи смогут посетить экспозиции филиала бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения. Вход на детские программы в этот день будет свободным для всех.

Ребят дошкольного возраста ждет интерактивная программа «Игры наших бабушек и дедушек».

Школьникам сотрудники филиала расскажут об истории Всесоюзной пионерской организации и проведут интерактивную экскурсию по выставке «Эра светлых годов». Она подготовлена к 100-летию пионерии. Посетители увидят атрибуты пионерского движения и архивные фотоснимки.

Продолжат праздник занимательные мастер-классы по аквагриму и изготовлению игрушек из подручных материалов. Кроме того, маленькие гости смогут попробовать себя в роли певцов на караоке-станции.

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