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Украинские военные бросили позиции в Красногоровке на Донбассе

ВСУ оставили позиции в укрепрайоне в Красногоровке Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

«В Красногоровке вооруженные формирования Украины… ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал советник.

Кимаковский уточнил, что ВСУ отступили под давлением российских Воздушно-космических сил и тяжелой артиллерии.

Он отметил, что населенный пункт был атакован сразу с нескольких направлений.