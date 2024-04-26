ВСУ оставили позиции в укрепрайоне Красногоровки
Украинские военные бросили позиции в Красногоровке на Донбассе
ВСУ оставили позиции в укрепрайоне в Красногоровке Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины… ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал советник.
Кимаковский уточнил, что ВСУ отступили под давлением российских Воздушно-космических сил и тяжелой артиллерии.
Он отметил, что населенный пункт был атакован сразу с нескольких направлений.