Окружение Трампа обсуждает санкции против отказавшихся от доллара стран

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Трампу советуют предусмотреть санкции в отношении ушедших от доллара стран

Помощники экс-президента США Дональда Трампа предусматривают введение санкций против стран, которые отказываются от американского доллара в экспортной деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах», — указывает издание.

Меры предпримут против стран БРИКС в случае возвращения Трампа в Белый дом по итогам выборов в ноябре этого года.

Ранее Трамп сравнил отказ от доллара с «поражением в революционной войне».