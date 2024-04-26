Окружение Трампа обсуждает санкции против отказавшихся от доллара стран
Трампу советуют предусмотреть санкции в отношении ушедших от доллара стран
Помощники экс-президента США Дональда Трампа предусматривают введение санкций против стран, которые отказываются от американского доллара в экспортной деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.
«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах», — указывает издание.
Меры предпримут против стран БРИКС в случае возвращения Трампа в Белый дом по итогам выборов в ноябре этого года.
Ранее Трамп сравнил отказ от доллара с «поражением в революционной войне».