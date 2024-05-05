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Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения в Одессе

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также в ходе боевых действий были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.

Российские бойцы поразили склад топлива и цеха производства ракетного топлива.

Около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые ракеты были уничтожены средства ПВО РФ.