Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения в Одессе
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Российские военнослужащие уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также в ходе боевых действий были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.
Российские бойцы поразили склад топлива и цеха производства ракетного топлива.
Около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые ракеты были уничтожены средства ПВО РФ.