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У Филиппа Киркорова завершилось строительство нового дома в Московской области

У артиста Филиппа Киркорова завершилось строительство нового дома в Московской области, сообщает BIMRU .

О планах построить новый гостевой дом в Подмосковье артист объявил несколько месяцев назад.

Строительные и ремонтные работы в трехэтажном особняке уже завершены.

На фасаде дома изображена индивидуальная роспись под фреску. На самом доме развешаны портреты Филиппа Бедросовича.