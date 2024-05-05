У Филиппа Киркорова завершилось строительство нового дома в Московской области
Фото - © Пономарева Ольга / Фотобанк Лори
У артиста Филиппа Киркорова завершилось строительство нового дома в Московской области, сообщает BIMRU.
О планах построить новый гостевой дом в Подмосковье артист объявил несколько месяцев назад.
Строительные и ремонтные работы в трехэтажном особняке уже завершены.
На фасаде дома изображена индивидуальная роспись под фреску. На самом доме развешаны портреты Филиппа Бедросовича.