Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 гг
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus на 2026 и 2030 годы. По его словам, изменения не привязаны к определенным знакомым датам, сообщает ТАСС.
Мантуров добавил, что в 2026 году появится измененная конструкция самой платформы.
«Ну, а следующий этап — это 2030 год».
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ
Министр отметил, что работа в данном направлении идет по заранее намеченному плану.