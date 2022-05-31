РИАМО - 31 мая. Международный день защиты детей отмечается в первый день лета, 1 июня. В этот день государственные музеи Подмосковья предложат посетителям интересные квесты, мастер-классы, конкурсы, викторины, спектакли и игры. А в некоторых музеях экскурсоводами временно станут дети, сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

В Серпуховском историко-художественном музее 1 июня пройдет День детского самоуправления. Под детское самоуправление в этот день также перейдет и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, где юные гости музея проведут 5 необычных интерактивных занятий.

Дети будут хозяйничать также и в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. Они проведут интерактивную экскурсию, а в рамках игровой программы «Музыка в мультфильмах» познакомят гостей с элементарными музыкальными понятиями и нотной грамотой, популярными произведениями классической музыки разных композиторов.

Экскурсии дети проведут также и в музее-заповеднике «Зарайский Кремль», историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Звенигородском государственном музее-заповеднике, Музейном комплексе «Зоя».

В День защиты детей историко-художественный музей «Новый Иерусалим» представит спектакль «Аленький цветочек», выставку «У Лукоморья дуб зеленый…» и праздничное мероприятие, приуроченное к 350-летнему юбилею Петра I.

Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» предложит своим посетителям авторскую тематическую экскурсию «Дворянский быт XIX века», квест «Тайны усадебного парка» и театрализованную экскурсию по усадебной кухне.

Сравнительный анализ современной школы и земской школы ХIХ века предложат сделать юным гостям литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Также их ознакомят с образованием и воспитанием дворянских детей, покажут выставку «Детвора».

Мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока пригласит на экскурсии по флигелю и главному дому в усадьбе Шахматово и на показ мультфильмов о Д. И. Менделееве в усадьбе Боблово, а Военно-технический музей – на фестиваль бумажных самолетиков и образовательную программу «Дети в музее, музею, о музее».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в области стоит задача, чтобы и музеи, и места отдыха – все было интересным.

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