РИАМО - 31 мая. Полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых граждан в Клину, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

В полицию поступило заявление от 47-летней местной жительницы о том, что неизвестный путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ее 75-летней матери деньгами в сумме 2,5 тыс. евро.

Мужчина звонил пожилым людям на мобильные телефоны и представлялся полицейским. После этого он требовал деньги за решение проблемы с несуществующим ДТП, в котором якобы участвовал родственник жертвы.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска у одного из домов на Дмитровском шоссе в Москве был установлен и задержан неоднократно судимый 28-летний мужчина», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили дело, его арестовали. Как выяснилось, он причастен к 2 другим эпизодам мошенничества на общую сумму 190 тыс. рублей.

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