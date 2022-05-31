РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Технологический университет подмосковного Королева признан опорным для ракетно-космической отрасли, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Согласно исследованию оценки вовлеченности вузов в развитие ракетно-космической отрасли, которое провела госкорпорация «Роскосмос», Технологический университет вошел в топ-3 рейтинга «Созвездие «Роскосмоса».

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ глава госкорпорации Дмитрий Рогозин вручил президенту Технологического университета Татьяне Старцевой сертификат о присвоении вузу статуса опорного для ракетно-космической отрасли.

«Считаю это большой победой всего коллектива нашего Технологического университета. От души поздравляю с таким значимым достижением!» - сказал Трифонов.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.