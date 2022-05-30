РИАМО - 30 мая. Тысячный км газпровода построили в Подмосковье по президентской программе «Социальная газификации». Юбилейный рубеж пришелся на деревню Семенково Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В этой деревне газопровод начали строить в текущем мнсяце. В планах – завершить строительные работы в конце июня. Протяженность сетей составит 7 км. Благодаря газопроводу подключиться смогут свыше 70 домовладений.

В рамках торжественного мероприятия по случаю ввода в эксплуатацию тысячного км газопровода глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев и гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов провели встречу с жителями населенного пункта.

«1 тыс. км газопровода, построенных в рамках реализации президентской программы, – это не просто красивая цифра. Это огромная работа, проделанная за достаточно короткий срок. Нам осталось построить до конца года еще 1250 км. Сегодня газовики день и ночь трудятся, чтобы долгожданный газ пришел в дома жителей Подмосковья как можно скорее», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в Подмосковье летом прошлого года. Ее планируют реализовать за 1,5 года. За это срок планируют построить 2 250 км газопровода, газифицировать 2 805 населенных пунктов. Сейчас работы ведутся в более чем 120 населенных пунктах Подмосковья.

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