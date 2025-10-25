сегодня в 13:26

Женщина ударила ножом сожителя в ходе застолья в Пущине

В Подмосковье женщина едва не зарезала ножом своего сожителя во время пьяного застолья. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных в мкрн. «Д» в Пущине. По данным правоохранителей, женщина распивала спиртное вместе с сожителем. Внезапно между ними разгорелся конфликт.

Женщина схватила нож и нанесла потерпевшему ножевые ранения. Мужчина 1995 года рождения был госпитализирован. Сотрудники медучреждения обратились в дежурную часть отдела полиции «Пущинский» УМВД России «Серпуховское».

Правоохранители вскоре задержали подозреваемую 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Женщине избрана мера пресечения. Она находится под домашним арестом.

