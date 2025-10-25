Гладков подтвердил повреждения плотины Белгородского водохранилища

сегодня в 13:01

ВСУ совершили попытку разрушить плотину Белгородского водохранилища, из-за удара противника на объекте есть повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в Сети появилась информация, что ВСУ ударили ракетами по дамбе водохранилища. Повреждены здания с техоборудованием и механизмы шлюза.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в зоне подтопления проживает примерно 1 тыс. человек.

Глава региона подчеркнул, что власти уже предлагают жителям выехать в пункты временного размещения.

