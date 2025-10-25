сегодня в 11:28

ВСУ ударили ракетами по дамбе водохранилища в Белгородской области

Противник ударил по дамбе Белгородского водохранилища, для этого применялись три ракеты GMLRS из РСЗО HIMARS. инцидент произошел у приграничного села Графовка, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Из-за обстрела повреждены здания с техоборудованием и механизмы шлюза, но сама плотина цела.

Возможно, таким образом противник планировал нарушить снабжение приграничных сил ВС РФ, затопив дороги и населенные пункты.

Как пишет Daily Storm, глава Белгородской области Вячеслав Гладков данную информацию еще не подтверждал. По данным издания, в результате удара пострадали два человека, в том числе росгвардеец.

Белгородское водохранилище находится на реке Северский Донец в Белгородской области. Оно было создано в 1985 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.