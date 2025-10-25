Гурцкая о форуме «Сообщество»: жду живого обсуждения темы инклюзии с экспертами

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по вопросам соцпартнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая выступит модератором сессии для обмена опытом, анализа успешных кейсов и выработки предложений по развитию инклюзивных инициатив в стране, сообщили организаторы.

На итоговом форуме «Сообщество» в столице пройдет дискуссия по вопросам развития инклюзии и создания условий для равноправного участия людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во всех сферах жизни — от образования и труда до культуры и спорта.

Там обсудят, как в России перейти от создания доступной среды к построению инклюзивного общества, где ценность каждого человека определяется не ограничениями, а возможностями. В центре — поддержка и масштабирование лучших практик и проектов, формирование в обществе культуры понимания и принятия.

«Скоро мы откроем наш важный разговор — сессию, посвященную инклюзии, на юбилейном итоговом форуме Общественной палаты „Сообщество“. Жду живого и конструктивного обсуждения с экспертами, общественниками и всеми, кому небезразлична тема создания общества, открытого для каждого», — сказала Гурцкая.

Она также высказала уверенность, что предстоящий диалог будет весомым шагом к настоящей инклюзии, где ценность человека, его права и возможности — не просто декларация, а реальная практика.

В текущем году ОП РФ отмечает 20-летие. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября — 1 ноября в столичном Национальном центре «Россия». основная тема — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Участие в мероприятии бесплатное. Для очного участия нужно пройти регистрацию до 27 октября.

