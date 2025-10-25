Началась реставрация Елоховского собора в Москве

На Спартаковской улице в столице специалисты приступили к реставрации фасадов собора Богоявления в Елохове, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Данный собор — один из старейших и крупнейших действующих храмов мегаполиса. В нем крестили поэта Александра Пушкина. В XVI веке он был деревянным, а позже храм перестроили и он стал каменным. В середине XIX века его здание реконструировали по проекту известного архитектора Евграфа Тюрина.

Пятикупольный собор Богоявления в Елохове в высоту составляет 56 м. Фасады сделаны в стиле ампир, они украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной.

Специалисты будут расчищать штукатурную и белокаменную отделку, гранитные элементы ступеней и площадок, реставрировать поврежденную кирпичную кладку и швы, элементы крыши, законсервируют мозаичные панно.

Особое внимание при работах реставраторы планируют уделить сохранению уникальных деталей собора: наличников с фронтонами на консолях, медальонов с лепными розетками, межъярусных карнизов.

Все работы в планах закончить до конца следующего года.

