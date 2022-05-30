РИАМО - 30 мая. Переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте позволит избежать, ситуаций, когда одной рукой водитель пересчитывает деньги, а другой - ведет автобус, рассказали РИАМО эксперты.

Областной парламент на заседании 2 июня рассмотрит проект закона, который предусматривает, что в общественном транспорте Подмосковья оплата проезда будет осуществляться только по безналу.

«С одной стороны, вы помните эти картинки, когда таксист одной рукой считает, а другой там что-то ведет. Вот, наверное, это направлено ровно на то, чтобы такой ситуации избежать. Грубо говоря, приложил карточку к валидатору, зашел, поехал», - заявил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

С другой стороны, по мнению эксперта, не исключены ситуации, когда у человека нет банковской карты. Тогда он не сможет воспользоваться услугами транспорта, даже в том случае, если у него есть деньги. Поэтому установку терминалов оплаты рядом с остановками надо обязательно протестировать.

С тем, что наличный расчет – это дорогое удовольствие, согласен и председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союза пешеходов» Владимир Соколов. Бесконтактная оплата снизит риски распространения заболеваний. Опыт пандемии показал, как легко может передаваться та или иная инфекция через наличные деньги.

«Отвлекать водителя совершенно неправильно. <…> Проблемы сейчас нет. Если бы это было лет 10 назад – было бы проблемой, потому что тогда еще на остановках стояли билетные кассы, можно было купить проездной талон. Мы пережили это», - заявил Соколов.

Доктор экономических наук, директор института реформирования общественных финансов Владимир Климанов считает переход на безналичный расчет логичным этапом развития форм оплаты.

«Конечно, новые формы оплаты должны появляться. И в разных регионах должны действовать разные рецепты. <…> Если учитывать новую реальность 2022 года и говорить о ней, то жизнь не останавливается на месте и даже, если ожидать какого-то там снижения платежеспособного спроса и еще каких-то действий, все равно нужно двигаться вперед», - отметил Климанов.

Он резюмировал, что отказ от оплаты мобильным телефоном – это шаг назад. Но отказываться еще и от безналичного расчета неправильно, нужно искать выходы.

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